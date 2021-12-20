Kremlin'den aşı karşıtlarına sert tepki

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Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, COVID-19'a karşı aşı olmayı reddeden ve başkalarını aşıları olmamaya ikna etmeye çalışanların 'tehlikeli aptallar' olduğunu söyledi.

Dmitry Peskov, katıldığı bir TV programında COVID-19 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov aşı karşıtlarına ilişkin görüşü sorulduğunda "Tehlikeli aptallar. Bu iki kelime. Tek bir kelime bunu ifade edemem" dedi.

Russia Today'in haberine göre ülkenin Sağlık Bakanı Mihail Murashko da aşı olmayı reddedenleri 'mantıksız insanlar' olarak nitelendirirken, Rusya'nın sağlık gözlemcisi Rospotrebnadzor'un başkanı Anna Popova, aşı karşıtlarının 'korkudan etkilendiğini' öne sürdü. Murashko'ya göre, 60 yaş üzeri Rusların sadece %62'si ilk dozunu aldı ve ülke hala %80 tam aşılama hedefin çok gerisinde.

Moskova'da başhekim Andrei Shkoda, aşı karşıtlığını "militan cehalet" olarak nitelendirirken, başhekim yardımcısı Sergey Tsarenko da bu kişileri 'aptallar' olarak tanımladı.

Rusya'da Sputnik V de dahil olmak üzere COVID-19'a karşı beş farklı aşı tescil edildi. Ülkede son 24 saatte 27 bin 22 koronavirüs vakası tespit edildi. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 10 milyon 241 bin 812'ye yükseldi.