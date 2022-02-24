Kremlin'den açıklama: Süreyi Putin belirleyecek

Kremlin'den yapılan açıklamada "Rusya'yı demir perdenin arkasına kapatmanız imkansız. Bu operasyonların ne kadar süreceğini Putin belirleyecek" denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmtriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlenmesinin ardından ilk kez konuştu. Peskov, "Süreci Putin belirleyecek" dedi.

Peskov, "Rusya gibi bir ülkeyi demir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Sürecin gidişatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin belirleyecek" ifadelerini kullandı.