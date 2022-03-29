Kremlin'den Abramovich ve ABD açıklaması

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus oligark Abramovich'in zehirlendiğine yönelik haberlerinin yalan olduğunu söyledi. Peskov ayrıca Abramovich'in görüşmelerde Rus heyetinin resmi bir üyesi olmadığını ancak Türkiye'de görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Peskov gazetecilere verdiği demeçte, görüşmelerin umut verici olup olmadığının Salı veya Çarşamba günü netleşeceğini de sözlerine ekledi.

Peskov, 'ekonomik savaş' olarak nitelendirdiği yaptırımlara da değinerek "Rusya'ya 'ekonomik savaş' ın durumu değiştirdiğini ve artık doğalgaz için Ruble ile ödeme yapmaları gerektiğini belirtti.