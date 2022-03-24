Kremlin'den Abramovich açıklaması

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus oligark Roman Abramovich'in Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin ilk aşamasında rol oynadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskovü, gazetecilerin, Rus oligark Roman Abramovich'in Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinde etkisi olup olmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Peskov, "Abramovich ilk aşamada yer aldı. Şu an müzakereler Rus ve Ukraynalı ekipler arasında yürütülüyor" dedi.

ZELENSKIY'DEN ABRAMOVİCH RİCASI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, Rus milyarder Roman Abramovich'in "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde Rus milyarder Abramovich'in Zelenskiy ile Biden arasındaki görüşmelerde konu edildiği bildirildi.

Habere göre Zelenskiy, Putin'le arasında arabuluculuk yapabilme potansiyeli dolayısıyla ABD'den Abramovich'i yaptırım listesine almamasını istedi. Beyaz Saray bunun üzerine yaptırım listesini hazırlayan Hazine Bakanlığına ulaşarak listede Abramovich'in ve şirketlerinin yer almamasını sağladı.

AB ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınan Abramovich'in ABD'nin yaptırım listesinde yer almamasının Zelenskiy'den Biden'a gelen bu taleple ilişkili olduğu kaydedilen haberde, Abramovich'in halihazırda böyle bir arabuluculuk görevi üstlenip üstlenmediğinin ise bilinmediği belirtildi.

ABD yönetimi, AB ile koordineli şekilde önceki hafta çok sayıda Rus oligarka yaptırım kararı almış ve bu kişilerin mal varlıkları dondurulmuştu.

ABRAMOVICH'E YAPTIRIMLAR VE 'GÖZTEPE' İDDİASI

İngiliz iş adamı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olan Abramovich, İngiltere'nin yaptırım kararından sonra kulübü bırakmak zorunda kalmıştı.

AB de Abramovich'e yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Avrupa'dan gelen yaptırım kararları sonrası "My Solaris" adlı lüks yatını, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Abramovich, ikinci lüks yatı 'Eclipse'i ise Marmaris’e getirmişti.

Futbol kulübü Chelsea'yi satmak üzere görüşmeler devam ederken Rus milyarder Roman Abramovich'in Bodrumspor ve Göztepe'yi satın alacağına dair iddialar da ortaya atıldı.

Bu iddialarla ilgili bir açıklama yapılmazken Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in görevinden istifa etmesiyle Göztepe Token'da anormal bir fiyat hareketi yaşandı. Göztepe Token son 24 saatte önce 13.4 liradan 90 liraya çıktı. Ardından 36.4 liraya geriledi. Göztepe Token'da günlük 612.9 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldı.