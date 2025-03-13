Kremlin'den ABD'nin ateşkes teklifine ilişkin açıklama
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD'nin ateşkes teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, "Önerilen ateşkes anlaşması Ukrayna'ya nefes aldırmaktan fazlası değil" dedi. Rus dışişleri ise, ateşkes taslağı ile ilgili ABD'li yetkililerle görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD'nin ateşkes teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, "Önerilen ateşkes anlaşması Ukrayna'ya nefes aldırmaktan fazlası değil" dedi.
Kremlin bir önceki açıklamasında, Rusya'nın ABD'ye Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için taleplerinin bir listesini sunup sunmadığı konusunda yorum yapmayı reddetti.
Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişinin Reuters'a yaptıkları açıklamada Rus ve Amerikalı yetkililerin son üç hafta içinde yaptıkları yüz yüze ve sanal görüşmelerde Moskova'nın şartlarını tartıştıklarını söyledi.
Söz konusu kişiler, Rusya'nın şartlarının tam olarak ne olduğunun net olmadığını aktardı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise, Rusya'nın ABD ile Ukrayna arasında Rusya'ya sunulmak üzere anlaşılan ateşkes taslağı hakkında ABD ile konuşmaya hazır olduklarını ve temasların bugün gerçekleşeceğini söyledi.