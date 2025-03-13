Kremlin'den ABD'nin ateşkes teklifine ilişkin açıklama

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD'nin ateşkes teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, "Önerilen ateşkes anlaşması Ukrayna'ya nefes aldırmaktan fazlası değil" dedi.

Kremlin bir önceki açıklamasında, Rusya'nın ABD'ye Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için taleplerinin bir listesini sunup sunmadığı konusunda yorum yapmayı reddetti.

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Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişinin Reuters'a yaptıkları açıklamada Rus ve Amerikalı yetkililerin son üç hafta içinde yaptıkları yüz yüze ve sanal görüşmelerde Moskova'nın şartlarını tartıştıklarını söyledi.

Söz konusu kişiler, Rusya'nın şartlarının tam olarak ne olduğunun net olmadığını aktardı.

Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz? Haberi Görüntüle

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise, Rusya'nın ABD ile Ukrayna arasında Rusya'ya sunulmak üzere anlaşılan ateşkes taslağı hakkında ABD ile konuşmaya hazır olduklarını ve temasların bugün gerçekleşeceğini söyledi.