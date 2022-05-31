Kremlin'de büyük istifa: Yeltsin'in damadı istifa etti

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Kremlin'de siyasi krizler sürüyor.

İlk olarak geçtiğimiz 23 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in istifa etmesinin ardından Kremlin'den yeni bir istifa haberi daha geldi.

Putin'in iktidara gelmesine yardım eden eski Rus lider Boris Yeltsin'in damadı ve Kremlin Danışmanı Valentin Yumashev de görevinden istifa etti. Yumashev'in yönetim kurulu üyesi olduğu Yeltsin Vakfı'nın Genel Müdür Yardımcısı Lyudmila Telen, Rus basınına yaptığı açıklamada Yumashev'in istifasını doğrulayarak, "Bu onun isteğiydi. Bu nedenle istifa ettiğini biliyorum" dedi.

PUTİN'İN GÖREVE GELMESİNDE ÖNEMLİ ROLÜ VARDI

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kurulan Rusya Federasyonu'nun ilk devlet başkanı Boris Yeltsin'in danışmanı olarak görev alan Yumashev aynı zamanda Yeltsin'in damadıydı. Yeltsin'den sonra Putin'in başkanlık koltuğunu devralmasında önemli rol oynayan Yumashev, 1998 yılından sonra aralıksız olarak başkan danışmanı olarak görevde bulundu.

AİLEYE YAKIN BİR İSİMDİ

Putin'in siyasi politikası yıllara bağlı olarak farklılık gösterse de Rus lider Yumashev ailesiyle bağlarını hep korudu.

Ocak 2020'de Kremlin'in resmi sitesindeki duyurularda Putin'in Yeltsin'in kızı ve Yumashev'in eşi Tatyana'nın doğum gününü kutlamak için ziyaret ettiği ifade edilmişti.

Valentin Yumashev ve eşi Tatyana'nın büyük kızları Maria ise Ukrayna'ya saldırının gerçekleştiği 24 Şubat'ta Ukrayna bayrağını paylaşarak "Savaşa hayır" notunu düşmüştü.