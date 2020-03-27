Kremlin'de bir çalışanda koronavirüs tespit edildi

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Kremlin'den yapılan açıklamada, başkanlık yönetiminde görev yapan bir çalışanda koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov tarafından düzenlenen basın toplantısında, bu kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir teması bulunmadığı açıklandı.

Kremlin yönetimi virüsün başkanlık sarayında yayılmaması için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

RUS DOKTORLAR: VAKA SAYISI PATLAYACAK

Rusya'da ivme kazanan salgın nedeniyle vaka sayıları günden güne artarken, Rus doktorlar da vaka sayılarında keskin yükselişler bekliyor.

Rusya Sağlık Bakanlığı'nda enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Nikolay Malişev, Rusya'daki rakamların bir 'nükleer reaksiyon' gibi patlamaya hazır olduğu uyarısında bulundu. Malişev, "Çok sayıda kişi enfekte olacak" dedi.

Dün de Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Putin'i gerçek rakamların resmi rakamların çok üzerinde olabileceği konusunda uyarmıştı.

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