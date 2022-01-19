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HaberlerDünyaSon dakika: Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini değerlendirdi
Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin ve Zelenskiy'i davetini değerlendirdi
Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizini çözmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Türkiye'ye davetini değerlendirdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, çabaların memnuniyetle karşılandığını ifade etti.
Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini değerlendirdi
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AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Türkiye'ye davetiyle ilgili, Ukrayna'daki durumun çözümüne yardımcı olabilecek herhangi bir ülkenin çabalarını memnuniyetle karşılıklarını bildirdi.
Peskov, gazetecilerin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin son bulması için Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy'i Türkiye'ye davetiyle ilgili sorusunu cevapladı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki temel anlaşmazlığın Minsk Anlaşmalarının Kiev tarafından uygulanmasının durdurulması ile ilgili olduğunu söyleyen Peskov, "Ukrayna'daki durumun çözümüne yardımcı olabilecek herhangi bir ülkenin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.
"Türkiye'nin Ukrayna'yı Minsk Anlaşmalarını uygulaması konusunda etkileyip daha önce yapılan anlaşmaları ve taahhütleri yerine getirmeye teşvik edebilirse" bunu "memnuniyetle" karşılayacaklarını kaydeden Peskov, temasların yapılacağı yer konusunun ikinci planda olduğunu, Ukrayna'yı etkilemenin öncelikli olduğunu vurguladı.
Ukrayna'daki durumun oldukça gergin olduğuna dikkati çeken Peskov, bu ülkeye silah sevkiyatları yapıldığını, askeri manevralar gerçekleştirildiğini ve NATO ile Batı Avrupa ülkelerinin uçaklarının bu ülkede uçuşlar yaptığını gördüklerini belirtti. Peskov, "Bütün bunlar Ukrayna çevresinde gerginliğe yol açıyor." şeklinde konuştu.
Ayrıca Peskov, ABD'den gelecek günlerde güvenlik garantileri konusunda yazılı cevap almayı umduklarını dile getirdi.
ERDOĞAN'IN PUTİN VE ZELENSKİY'E DAVETİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların çözümü için hem Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu belirterek, "(Erdoğan) Hatta isterlerse her ikisini de Türkiye'ye gelmeye, aralarındaki sorunları ve farklılıkları çözmek için bir toplantı yapmaya davet etti. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her türlü rolü oynamaya hazır. Bunu hem Rusya hem Ukrayna'nın dostu hem de bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini değerlendirdi/kremlin-cumhurbaskani-erdogan-in-davetini-degerlendirdi-3318503
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