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        Haberler Dünya Kremlin: Çok kutuplu dünya söylemini memnuniyetle karşılıyoruz | Dış Haberler

        Kremlin: ABD'nin çok kutuplu dünya söylemini memnuniyetle karşılıyoruz

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dünyanın çok kutuplu bir düzene doğru gittiğini belirtirken tek kutuplu dünyanın bir anomali olduğunu ifade etmişti. Kremlin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun söyleminden ötürü memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 18:24 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:26
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        Kremlin: Çok kutuplu dünya söylemini memnuniyetle karşılıyoruz
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        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Soğuk Savaş sonrası oluşan tek kutuplu dünya düzeninin bir anomali olduğunu ve dünyanın artık çok kutuplu bir düzene geçtiğini ifade etmişti.

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rubio'nun açıklamalarından ötürü memnuniyet duyduklarını belirtti. Peskov "Bu, Başkan Putin'in anlayışıyla uyumlu bir söylem. Bu tür söylemleri destekliyoruz." dedi.

        Peskov diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin nükleer silahların Ukrayna'ya teslim edilmesi gerektiğine ilişkin açıklamasına da değinerek "Bu tür açıklamalar çılgınlığa yaklaşıyor. Umuyoruz ki Avrupa Birliği bu tür açıklamaların yaratacağı olası tehlikeyi görüyordur." dedi.

        Peskov son olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili son açıklamalarına da eleştiri getirerek, Rusya'nın Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediğine ilişkin tavrını yineledi.

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