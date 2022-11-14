Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması

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Kremlin, Karadeniz tahıl ihracat anlaşmasını yenilemek için görüşmelerin sürdüğünü ve geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) ile yapılan görüşmelerinde "oldukça yapıcı" olduğu belirtildi.

Kremlin'den tahıl koridoruna ilişkin yapılan açıklamada, "Aslında uzatma tarihine bir hafta var (19 Kasım), bu yüzden çalışmalar devam ediyor." denildi.

Üst düzey BM yetkilileri, cuma günü Cenevre'de Moskova'nın tahıl ihracatıyla ilgili taleplerini görüşmek üzere bir Rus heyetiyle görüştü.

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