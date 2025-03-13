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        Haberler Dünya Kremlin, ABD'den Ukrayna konusundaki taleplerine dair yorum yapmaktan kaçındı | Dış Haberler

        Kremlin, ABD'den Ukrayna konusundaki taleplerine dair yorum yapmaktan kaçındı

        Kremlin, Rusya'nın ABD'ye Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için taleplerinin bir listesini sunup sunmadığı konusunda yorum yapmayı reddetti. Rus dışişleri ise, ateşkes taslağı ile ilgili ABD'li yetkililerle görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:32
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        Kremlin, ABD'den taleplere dair yorum yapmaktan kaçındı
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        Kremlin, Rusya'nın ABD'ye Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için taleplerinin bir listesini sunup sunmadığı konusunda yorum yapmayı reddetti.

        Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişinin Reuters'a yaptıkları açıklamada Rus ve Amerikalı yetkililerin son üç hafta içinde yaptıkları yüz yüze ve sanal görüşmelerde Moskova'nın şartlarını tartıştıklarını söyledi.

        Söz konusu kişiler, Rusya'nın şartlarının tam olarak ne olduğunun net olmadığını aktardı.

        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise, Rusya'nın ABD ile Ukrayna arasında Rusya'ya sunulmak üzere anlaşılan ateşkes taslağı hakkında ABD ile konuşmaya hazır olduklarını ve temasların bugün gerçekleşeceğini söyledi.

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