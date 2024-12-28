Kremasız Mantar Çorbası Tarifi: Kremasız Mantar Çorbası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Yumuşak bir içime sahip, doyurucu ve tam kıvamında bir kremasız mantar çorbası yemek yapmaktan hoşlanan pek çok kişinin keyifle yaptığı bir çorbadır. Son derece lezzetli bir tada sahip olan kremasız mantar çorbası genellikle sevilen bir lezzettir. Peki, kremasız mantar çorbası nasıl yapılır?

KREMASIZ MANTAR ÇORBASI MALZEMELERİ

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Kremasız mantar çorbası yapımına başlamadan önce malzemelerinizi ayarlayabilirsiniz. İşte kremasız mantar çorbası için gereken malzemeleri yazının devamında bulabilirsiniz…

Kremasız mantar çorbası malzemeleri: • 1 paket ince dilimlenmiş mantar • 1 adet soğan • 2 diş sarımsak • 2 yemek kaşığı tereyağı • 2 tepeleme yemek kaşığı un • 4 su bardağı su ya da tavuk suyu • 2 su bardağı süt • 1 tatlı kaşığı tuz • 1 çay kaşığı karabiber • 1 yemek kaşığı limon suyu

• 1 limon REKLAM KREMASIZ MANTAR ÇORBASI NASIL YAPILIR? “Kremasız mantar çorbası nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı çorbalarda krema kullanmayı sevmeyen kişiler tarafından sıklıkla merak edilir. İşte, krema kullanmadan hazırlanan kremasız mantar çorbasının yapımına ilişkin tüm detaylar için yazının devamını okuyabilirsiniz… Kremasız mantar çorbası yapımı öncesinde şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz;

• 4 kişilik • 10 dakika hazırlama süresi • 25 dakika pişirme süresi • 1 porsiyonunda 139 kalori Kremasız mantar çorbası tarifi: • İlk olarak kremalı mantar çorbasının mantarlarını hazırlamaya başların. Mantarları kabuklarını soyarak dikkatlice temizledikten sonra ince ince dilimleyin. • Ardından derin bir tencerenin içerisine suyu alın ve üzerine limon suyunu ekleyin.

• İnce ince dilimlediğiniz mantarları tencere ekleyin ve yaklaşık 10 dakika kaynatın. • Bir tavanın içerisine tereyağını ekleyin ve erimesi için ocağa alın. • Soğanları küp küp doğrayın. Küp küp doğradığınız soğanları tavaya ekleyerek eritmiş olduğunuz tereyağı ile beraber renk değiştirene kadar kavurmaya devam edin. • Ardından tavanın içerisine sarımsak ve unu ilave ederek bir süre daha kavurmaya devam edin. Unun kokusunun çıkmasına dikkat edin.

• Eklemiş olduğunuz malzemelerin üzerine sütü ilave ederek bir süre daha karıştırmaya devam edin. • Daha sonrasında ise haşlamış olduğunuz mantarları ve bir litre suyu ekleyerek biraz karıştırın. • Son olarak çorbanın içerisine tarifte belirtilen baharatları ekleyerek karıştırmaya devam edin ve kaynaması için bırakın. • Kaynayan çorbanın üzerine isteğe göre ince kıyılmış dereotu ekleyerek ocaktan alın.

• İşte kremalı mantar çorbası hazır. İsteğinize göre sunumunu yaparak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun! Kremasız mantar çorbası krema kullanmadan kremalı gibi bir tada sahip olmasıyla mantar seven insanların seve seve tükettiği bir çorbadır. Lezzetiyle davet soflarında yerini alan mantar çorbasını sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz. KREMASIZ MANTAR ÇORBASI TARİFİ için PÜF NOKTALARI

Mantar seven herkes tarafından keyifle tüketilen kremasız mantar çorbası tarifi püf noktalarına uyulduğunda çok daha lezzetli bir hâle gelir. • Mantarları yıkayarak temizlemek yerine kabuklarını soyarak veya nemli bir bez yardımıyla silerek temizleyebilirsiniz. • Kremalı mantar çorbasını hazırlarken çorbanın kesilmemesi için sütü mutlaka ılık bir hale gelince eklemeniz gerekir.

• Kremalı mantar çorbasını yaparken unu kısık ateşte ve sürekli olarak karıştırarak kavurmalısınız. Yaklaşık 1 – 2 dakika kadar unun kokusu çıkana kadar kavurmanız yeterli olur. • Kremasız mantar çorbanızı isteğe göre üzerine dereotu ekleyerek servis edebilirsiniz.

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