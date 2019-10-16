Kremalı Mantar Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır (Yemekteyiz)

Özellikle kış aylarında sofralarınızı şenlendirecek kremalı kıvamı ile mantar sevdiren lezzetli bir kremalı mantar çorbası tarifi vereceğim. Bu tarifle ilk akla gelen kültür mantarı olsa da kayın, kestane vb. mantarla da hazırlanabilir. Kremalı mantar çorbasını tadanlar bir porsiyon daha isteyecekler.

Kremalı Mantar Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

400 gr mantar

1 adet orta boy kuru soğan

1-2 yemek kaşığı un

200 ml sıvı krema

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

1 tutam taze maydanoz

3.5 su bardağı oda sıcaklığında su

Kremalı Mantar Çorbası Tarifi Yapılışı:

Mantarları güzelce yıkadıktan sonra mantarları ince ince doğrayalım.

Sıvı yağ ve tereyağı tencereye koyup ince ince doğradığımız soğanı ekleyelim.

Biraz pembeleşince, doğradığımız mantarları da ilave edelim ve suyunu salıp çekene kadar kavuralım.

Daha sonra, unu ekleyip 1 dakika daha kavurduktan sonra, 200 ml kremayı da ekleyip orta hararetli ateşte kaynamaya başlayana kadar karıştırarak pişirin.

Altını kısıp 10 dk kadar kaynatın.

Ateşten almadan tuz ve karabiberini ve ince ince doğradığımız maydanozları da ekleyip, bir taşım daha kaynatın çorbanız hazırdır.

Afiyet olsun…

Kremalı Mantar Çorbası Tarifi Püf Noktası:

Unu kavururken rengi değişene kadar kavurmaya özen göstermelisiniz.

Fazladan kavurarak ununuzu yakmamalısınız.

Su olarak tavuk ya da et suyu kullanmanız çorbanızı daha lezzetli yapacaktır.

İsteyen tavuk suyu kullanabileceği gibi içme suyu da kullanabilir.

Çorbanıza isteğe bağlı olarak soğan eklemeyebilirsiniz.