24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kamu bankaları başta olmak üzere bankalar şu anda işsizlik ve gelir yetmezliği ile yüz yüze olan vatandaşlara yardım etmek için kredi kartları ve tüketici kredilerinde borçları 3 ay ertelemeye gitti. Rakamlara bakıldığında kredi kartı borcunun toplam 115 milyar lira, konut kredisinin 209 milyar ve ihtiyaç kredisinin ise 290 milyar lira olduğu görülüyor. 4 kamu ve 3 özel bankaya diğer bankalar da muhtemelen katılacak ve bunun sonucunda toplam 623 milyar milyar lirayı bulan borçların taksitleri gelen ve ödenmesi gereken yaklaşık 100 milyar lira 3 ay boyunca ötelenecek.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Öncelikle borçların ötelenmesi için mutlaka bankanıza başvurmanız gerekiyor. Bunun için bankaya gitmenize elbette gerek yok. Bankaların internet ve mobil bankacılık işlemleri ile veya telefon bankacılığı aracılığı ile yapılması çok zor değil. Bir çok banka yeni ödeme planını dijital onay yoluyla size onaylatabilir. Şubeye gitmek zorunda değilsiniz. Eğer başvuru yapmazsanız banka süreyi uzatmayacak. Dolayısıyla gecikme faizi işleyecek. Bunu unutmamak lazım.
3 AYLIK FAİZ TAKSİTLERE EKLENECEK
Peki süre uzatımının size maliyeti olacak mı? Maalesef evet. Zaten bankalar özellikle 'mevcut koşullarda' vurgulaması yapıyor. Bu durumda kredi kartı ödemesini ötelemek istiyorsanız aylık faiz Merkez Bankasının belirlediği aylık yüzde 1.40'lık faiz olacak. Eğer 5 bin TL borcunuz varsa ve bunu ötelemek istiyorsanız sizden ayda 85 lira, 3 ayda ise 255 lira faiz alınacak. Toplamda 5 bin 255 lira ödeyip borcunuzu bitireceksiniz. Konut, otomobil ve ihtiyaç kredisinde ise bankanız ile hangi oranda anlaşmışsanız o faiz oranında 3 aylık öteleme yapılacak. 3 aylık faiz ve anapara haziran ayından sonra kredi taksitlerinin üstüne eklenecek veya isterseniz taksitleriniz ötelenerek ödemeler 3 ay geç bitirilecek.
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