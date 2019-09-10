10 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'li otomotiv devi Ford'un kredi notunu Baa3'ten Ba1'e düşürdüğünü açıkladı.
Böylece, Moody's'in gözünden Ford yatırım yapılabilir seviyenin altına düştü.
Piyasalarda 'çöp' seviyesi olarak tanımlanan Ba1 notunun, Ford'un beklenin altında kalan gelirleri ve zayıf nakit akışı nedeniyle verildiği kaydedildi.
Öte yandan, şirketin kendini yüksek maliyetli bir yeniden yapılandırmanın içinde bulmasının da söz konusu notun verilmesinde etkili olduğu belirtiliyor.
Ayrıca, Ford'un dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de satışlarının geçen yıl yüzde 37 oranında azalması da, ortaya çıkan tabloda etkili oldu.
PİYASA DEĞERİ ERİDİ
Uzun vadede ürün gamını yenileme, elektrikli modellere ayrılan bütçe ve diğer maliyetler ile birlikte 11 milyar dolarlık bir dönüşüm paketi açıklayan Ford, sadece bu yıl söz konusu plan çerçevesinde 3.5 milyar dolarlık harcama yaptı.
Sadece 2'inci çeyrekte kasasından 1.2 milyar dolar çıkan Ford'un, aynı dönemde net kârı da yüzde 86 gerileme ile 148 milyar dolara düştü.
Amerikan piyasalarının kapanışı sonrası gelen açıklama ile, Ford'un New York borsasında işlem gören hisselerinde yüzde 3.25 oranında değer kaybı yaşandı.
Şirketin piyasa değeri de 1.3 milyar dolarlık erime yaşadı.
Ford'un geçen yıl Baa2'den Baa3'e çekilen kredi notu ise, yatırım yapılabilir seviyenin en alt kısmını oluşturuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!