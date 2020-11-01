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HaberlerParaBankacılıkKredi masraflarına 11,8 milyar lira ödedik

Bankaların faiz dışı giderleri yüzde 49.8 arttı

Bankaların, kullandırdıkları krediler üzerinden aldıkları ücret ve komisyon tutarı bu yılın 9 ayında 11.8 milyar lira oldu. Bankacılık sektörünün verdiği hizmetler üzerinden sağladığı gelir, geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 13,6 azalarak 31 milyar 423 milyon liraya geriledi. Bankaların 9 aylık dönemde faiz dışı giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 artarak 140 milyar 286 milyon liraya yükseldi

01.11.2020 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
Kredi masraflarına 11,8 milyar lira ödedik
AA

Bankaların, kullandırdıkları krediler üzerinden aldıkları ücret ve komisyon tutarı, bu yılın ocak-eylül döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 0,2 azalarak 11 milyar 839 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın 9 aylık döneminde bankaların elde ettiği faiz dışı gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9 azalarak 75 milyar 242 milyon lira oldu.

Faiz dışı gelirler içinde kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 15,7 olurken, söz konusu gelir, geçen yılın 9 ayına göre yüzde 0,2 düşerek 11 milyar 839 milyon liraya indi.

Bu yılın eylül sonu itibarıyla nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 5 milyar 766 milyon lira, gayrinakdi krediler üzerinden alınanların tutarı da 6 milyar 73 milyon lira olarak hesaplandı.

HİZMET GELİRLERİ 31.4 MİLYAR LİRA

Bankaların verdikleri hizmetler üzerinden elde ettikleri gelir de geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 13,6 azalarak 31 milyar 423 milyon lira oldu.

Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin, toplam faiz dışı gelirler içindeki payı yüzde 41,8 olarak belirlendi.

Bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla aktiflerin satışından elde edilen gelirler 1 milyar 997 milyon lira, kar payı dışındaki diğer faiz dışı gelirler 25 milyar 567 milyon lira, alınan kar payları da 4 milyar 417 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Toplam faiz dışı gelirlerdeki azalışta, bankacılık hizmet gelirlerindeki gerileme etkili oldu.

FAİZ DIŞI GİDERLERİN BEŞTE BİRİ PERSONELE GİTTİ

Bankaların 9 aylık dönemde faiz dışı giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 artarak 140 milyar 286 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler içinde yüzde 31 ile en yüksek paya sahip olan genel karşılık provizyonu geçen yılın 9 ayına göre yüzde 156,5 artarak 43 milyar 509 milyon liraya yükseldi.

Bu yılın eylül sonu itibarıyla bankaların personel giderleri 29 milyar 463 milyon lira, diğer provizyon giderleri 15 milyar 383 milyon lira ve kar payı dışındaki diğer faiz dışı giderleri 31 milyar 230 milyon lira olarak gerçekleşti.

2019 ve 2020 yılları ocak-eylül dönemleri itibarıyla bankaların elde ettiği faiz dışı gelirler ve değişim oranları (milyon TL) şöyle:

Faiz dışı gelirler

Ocak-Eylül 2019

Ocak-Eylül 2020

Değişim (yüzde)

Kredilerden alınan ücret ve komisyonlar

11.868

11.839

-0,2

Alınan kar payları

3.889

4.417

13,6

Bankacılık hizmetleri gelirleri

36.362

31.423

-13,6

Aktiflerin satışından elde edilen gelirler

1.124

1.997

77,7

Diğer faiz dışı (kar payı dışındaki) gelirler

26.688

25.567

-4,2

Toplam

79.931

75.242

-5,9

2019 ve 2020 yılları ocak-eylül dönemleri itibarıyla bankaların faiz dışı giderleri ve değişim oranları (milyon TL) şöyle:

Faiz dışı giderler

Ocak-Eylül 2019

Ocak-Eylül 2020

Değişim (yüzde)

Personel giderleri

25.457

29.463

15,7

Genel karşılık provizyonu

16.960

43.509

156,5

Kıdem tazminatı provizyonu

758

930

22,7

Menkul değerler değer azalma provizyonu

167

423

153,6

İştirakler, bağlı ve birl. kont. ed. ort. değ. azalma proviz.

1.226

771

-37,1

Diğer provizyonlar

4.148

15.383

270,8

Verilen ücret ve komisyonlar

12.440

9.686

-22,1

Amortisman giderleri

5.028

5.551

10,4

Vergi, resim, harç ve fonlar

3.022

3.339

10,5

Diğer faiz dışı (kar payı dışındaki) giderler

24.467

31.230

27,6

Toplam

93.673

140.286

49,8

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