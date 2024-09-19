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        Haberler Ekonomi Para Kredi kartıyla ödemelerde yüzde 83'lük artış - Para Haberleri

        Kredi kartıyla ödemelerde yüzde 83'lük artış

        Kredi kartlarıyla yapılan ödemeler ağustos ayında 1 trilyon 192 milyar lira oldu. Ağustosta kredi kartıyla yapılan harcamalar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 10:17 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:17
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        Kredi kartıyla ödemelerde yüzde 83'lük artış
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        Bankalararası Kart Merkezi'nin son yayımladığı verilere göre kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78 artarak 1 trilyon 420,6 milyar TL oldu.

        Kartlı ödemelerin 1 trilyon 192,4 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 200,4 milyar TL’sinde banka kartları, 27,8 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

        Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 83, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 48 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 104 oldu.

        ONLİNE HARCAMALARIN PAYI YÜZDE 28

        Ağustos ayında internetten yapılan kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 413,3 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 28 oldu.

        İŞLEM ADEDİ YÜZDE 12 ARTTI

        BKM verilerine göre Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ağustos ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,61 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 927,4 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 556,1 milyon adedinde banka kartları, 114,5 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 3 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 32 oldu.

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