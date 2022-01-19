Kredi kartıyla NFT alınacak

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, kurmakta olduğu NFT pazar yerinde kullanıcıların ellerinde kripto para olmadığında, Mastercard ile satın alma yapabilmelerine imkan verecek.

Coinbase bugün yaptığı açıklamada, NFT satın alma deneyiminin basitleştirilmesi amacıyla Mastercard ile bir işbirliği anlaşması yaptıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bugün, eğer bir NFT almak isterseniz, öncelikle bir kripto cüzdan hesabı açmanız, kripto satın almanız ve sonra bu kriptoları online pazar yerinden NTF almak için kullanmanız gerekiyor. Biz, Mastercard kullanımına imkan vererek bunun daha kolay olacağını düşünüyoruz. Bu, NFT'lerin herkes için olabilmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Ancak NTF satın alanlar bunları saklayabilmek için Coinbase veya başka bir yerden bir kripto cüzdan edinmek zorunda olmaya devam edecekler.

Coinbase, Ekim ayında duyurduğu NFT pazar yeri için şu ana kadar 2,5 milyondan fazla kullanıcının bekleme listesine girdiğini de açıkladı.