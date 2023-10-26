Kredi kartıyla alışverişte ilave önlem hazırlığı

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Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Programa göre enflasyonu artıran tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Bu amaçla öncelikle kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.

Program, enflasyon ve para politikası alanında yeni tedbirleri içeriyor. Önlemler arasında kredi kartı taksit sayısı sınırlamaları, konut arzının artırılması, sosyal konut projeleri, dijital kayıt sistemi kurulması ve yerli üretim taşıtların tercih edilmesi gibi adımlar bulunuyor. Üniversite öğrencilerinin BES'e dahil olması için teşvikler de yer alıyor.