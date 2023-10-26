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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kredi kartıyla alışverişte ilave önlem hazırlığı - İş-Yaşam Haberleri

        Kredi kartıyla alışverişte ilave önlem hazırlığı

        Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda, temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Programda kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlemler de alınacağı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 07:46 Güncelleme: 26.10.2023 - 07:46
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        Kredi kartıyla alışverişte ilave önlem
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        Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Programa göre enflasyonu artıran tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Bu amaçla öncelikle kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.

        2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de
        2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de

        Program, enflasyon ve para politikası alanında yeni tedbirleri içeriyor. Önlemler arasında kredi kartı taksit sayısı sınırlamaları, konut arzının artırılması, sosyal konut projeleri, dijital kayıt sistemi kurulması ve yerli üretim taşıtların tercih edilmesi gibi adımlar bulunuyor. Üniversite öğrencilerinin BES'e dahil olması için teşvikler de yer alıyor.

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