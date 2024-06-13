Kredi kartını ATM'den yatırmak isteyince dolandırıldı!

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kadının kredi kartı borcunu ödemek için yatırdığı para, ATM'nin geri vermesi üzerine bir şüpheli tarafından çalındı.

Hülya Malçok (40), 7 Mayısta kredi kartı borcunu ödemek için ilçe merkezindeki bir bankanın önüne geldi. ATM'ye 8 bin 770 lira yatıran Malçok, ATM'de sorun yaşaması üzerine banka içerisine girerek görevlilerden yardım istedi.

Bu sırada ATM'nin parayı geri verdiğini gören kişi, 8 bin 770 lirayı alarak kayıplara karıştı.

Malçok'un şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

"BU PARA ÇOCUKLARIMIN RIZKI" Malçok, olaya ilişkin gazetecilere açıklamasında, ATMnin parayı içeriye aldığını ancak kartını geri vermediğini belirterek, "ATMnin önünde parayı geri versin diye 1-2 dakika bekledim. Parayı vermeyince ben de içeriye girdim, güvenlikçiye gittim. İçeriden kartımı verdi, para için dönüş yapacağını söyledi." dedi. PARAYI ŞAPKALI KADIN ALDI Malçok, ertesi gün kendisine dönüş yaptıklarını aktararak, "ATMde fazla para çıkmadığını, parayı şapkalı bir kadının aldığını söylediler. Savcılığa başvurduk, bir şey çıkmadı. Kamera görüntüleri tam net değilmiş. Gören, duyan, bilen birisi varsa bana dönüş yapmasını istiyorum. Sonuçta bu para çocuklarımın rızkı." diye konuştu. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan olayda şapkalı bir kadının ATMnin geri verdiği paraları alarak uzaklaştığı görülüyor.