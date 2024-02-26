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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarına yalanlama - İş-Yaşam Haberleri

        "Kredi kartına taksit kaldırıldı" iddiasına yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 22:56 Güncelleme: 26.02.2024 - 22:56
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        "Kredi kartına taksit kaldırıldı" iddiasına yalanlama
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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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