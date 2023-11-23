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        Haberler Gündem Kredi kartı kullananlar dikkat! O oran değişmeyecek... Merkez Bankası resmen açıkladı

        Kredi kartı kullananlar dikkat! O oran değişmeyecek...

        Merkez Bankası'nın 2023 Kasım ayı faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası beklentilerin üzerinde bir şekilde politika faizinde 500 baz puanlık artırıma gitti. Böylelikle, faizler yüzde 40'a çekildi. Bu gelişmenin ardından "Kredi kartı faiz oranları yükseldi mi, ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği gibi, normal şartlarda kredi kartı ve üye işyeri komisyon oranları da politika faizine göre değişiklik gösteriyordu. Merkez Bankası bu konuyla ilgili de bir açıklama yaptı. İşte kredi kartı faiz oranları ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 14:27 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:27
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        • 1

          Kredi kartı faiz oranları değişek mi? TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere paralel 5 puan artışla yüzde 40'a çıkardı. Politika faizinin yükselmesi ile beraber "Kredi kartı faiz oranları yükseldi mi, yükselecek mi?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Normal şartlarda kredi kartı ve üye işyeri komisyon oranları politika faizine bağlı olarak değişiyordu. Merkez Bankası, kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranları ile ilgili bir açıklama yaptı. İşte, o açıklama...

        • 2

          Merakla beklenen faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, politika faizinde beklentilerin üzerinde bir şekilde 500 baz puanlık artırıma gitti. Faiz kararının açıklandığı dakikalarda, bankadan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile ilgili de bir açıklama geldi.

        • 3

          Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda, "Üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

        • 4

          Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmakta ve her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilmektedir. Referans oran, en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenmektedir.

          Referans oran hesaplamasında kullanılan 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı gerçekleşmesine göre aralık ayı için ilan edilecek referans oranın sabit kalacağı hesaplanmıştır" denildi.

        • 5

          KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI YIL SONUNA KADAR DEĞİŞMEYECEK

          Açıklamada, kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyeceği bildirildi.

          Aralık ayı için referans oranın da, 24 Kasım 2023 tarihinde ilan edileceği kaydedildi.

        • 6

          Bugüne kadar faiz artırım kararlarının ardından kredi kartı azami faiz oranları da artırılıyordu.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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