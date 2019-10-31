31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan tebliğ değişikliğiyle kartlı işlemlerin ertesi gün nakde çevrilmesi halinde işletmelerin bankalara ödeyeceği komisyona getirilen yüzde 1,60'lık sınır yarın uygulanmaya başlıyor.
Merkez Bankasınca "Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ"de 16 Ekim'de değişiklik yapılmış, bu kapsamda daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlenen üye iş yeri komisyon oranlarına üst sınır belirlenmişti.
Böylece, mal ve hizmet alımlarında işlem tutarlarının üye iş yerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranının yüzde 1,60'ı geçemeyeceği hükmü getirilmişti.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı üst sınırının daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlendiğini ve yüzde 3'lere kadar çıktığını hatırlattı.
Avdagiç, yarından itibaren kredi kartıyla yapılan satışlar için işletmelerin bankalara ödediği komisyon oranlarında çok önemli bir regülasyonun uygulamaya geçtiğini belirterek, "TCMB'nin tebliğ değişikliği ile üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı yüzde 1,60'ı geçemeyecek. Bu kararla, küçük işletmeler günlük nakit ihtiyaçlarını çok daha ucuz maliyetle finanse edebilecek. Komisyon bedelinin düşürülmesi, işletmelerin ve tüketicilerin sırtından bir yükü kaldırmıştır. Böylece ortaya hem makul bir oran konulmuş oldu, hem de uygulamada bankalar arası bir birlik sağlandı." diye konuştu.
2018'DE KARTLA 700 MLYAR LİRA ALIŞVERİŞ
Avdagiç, kredi kartıyla yapılan alışverişlerin 2018'de 700 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Böylesi önemli bir ödeme aracında komisyonların farklılığı ve yüksekliği işletmelere büyük bir yük getiriyordu. Mevcut uygulamada nakit ihtiyacından ötürü bu işlemleri vadesinden önce nakde çevirmek isteyen işletme sahibi yüzde 3'e kadar çıkan komisyonla karşı karşıya kalıyordu. Bu yükün bir kısmı da ister istemez tüketiciye yansıyordu. Ayrıca kredi kartı kullanımına ve haliyle kayıt dışı ile mücadeleye negatif etki eden bir süreçti. Bu regülasyonun sadece işletmelere değil tüketiciye ve kamuya da fayda getireceğini düşünüyoruz. Bankaların indirmeye yanaşmadıkları yüksek kredi faizleri karşısında sınırlanan komisyon bedeli, perakende satış yapan KOBİ'lerin finansman ihtiyacında ciddi bir boşluğu dolduracaktır."
Uygulamanın üç olumlu etkisi olacağını ifade eden Avdagiç, düzenlemenin öncelikle perakende şirketler ve esnaflar başta olmak üzere kredi kartıyla işlem yapan tüm işletmelerin karlılıklarına büyük katkı yapacağını söyledi.
Maliyetlerdeki düşüşün tüketici fiyatına da olumlu yansıyacağını aktaran Avdagiç, kredi kartı kullanımını teşvik etmesi dolayısıyla kayıt dışılığı azaltarak vergi gelirlerini artıracağını kaydetti.
Avdagiç, ilerleyen süreçte ise yüzde 1,60’lık oranın tekrar müzakere edilerek daha da uygun düzeylere indirileceğine inandığını sözlerine ekledi.
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