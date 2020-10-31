Kredi kartı fazileri ne kadar oldu? Kredi Kartı yeni faiz oranları ne zamandan itibaren geçerli olacak?

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni karar en çok araştırılan konulardan biri oldu. Kredi kartı faizleri ne kadar oldu? Kredi Kartı yeni faiz oranları ne zamandan itibaren geçerli olacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ şöyle:

"KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK

AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(SAYI: 2020/16)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Kredi kartı düzenleme yetkisini haiz bankalar ile diğer kuruluşlar bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Azami akdi faiz oranlarının belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenir.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 80’inin virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması suretiyle belirlenir.

Azami gecikme faiz oranlarının belirlenmesi

MADDE 5 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir.

Katılım bankalarınca uygulanacak azami oranlar

MADDE 6 – (1) Katılım bankalarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi kâr payı oranları 4 üncü maddeye göre belirlenen aylık azami akdi faiz oranlarını, aylık gecikme cezası oranları ise 5 inci maddeye göre belirlenen aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemez.

Azami akdi ve gecikme faiz oranlarının açıklanması

MADDE 7 – (1) Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca her ayın sondan beşinci iş günü resmi internet sitesinde ilan edilir ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla takip eden ayın ilk gününden geçerli olmak üzere uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 23/10/2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen referans oran üzerinden bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde hesaplanan azami akdi ve gecikme faiz oranları 1/11/2020 tarihinden itibaren geçerlidir. Söz konusu oranların uygulanmaya başlanacağı tarihe kadar ise bu Tebliğin 8 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de belirlenen oranlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür."



KREDİ KARTI FAİZLER NE KADAR OLDU?

Buna tebliğe göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 1,25’ten yüzde 1,46’ya; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55’ten yüzde 1,76’ya yükseldi. Aynı zamanda yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı da yüzde 1,00’dan yüzde 1,17’ye; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30’dan yüzde 1,47’ye yükseldi.