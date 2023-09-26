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Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında kredi kartlarında uygulanan faizler de arttı.

Buna göre 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere Kredi kartlarında aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 3.11'den yüzde 3.56'ya yükseldi.

Nakit çekimlerde kullanılacak azami gecikme oranı da yüzde 3.87'den yüzde 4.32'ye çıktı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçen hafta politika faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 30'a çekti.