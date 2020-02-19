Kredi faiz oranı ne kadar? sorusu bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 11.25 olan politika faizini 50 baz puan indirerek 10.75'e çekmesiyle gündeme geldi. Böylece Merkez Banka'sı son 6 toplantıda faizi art arta 1.325 puan indirmiş oldu. Peki bu durum bankaların kredi faiz oranlarına nasıl yansıdı?

Ziraat Bankası