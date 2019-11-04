Trabzonspor'a Fransız hakem

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar ile yapacağı 4. hafta maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Krasnodar Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Frederic Haquette üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Eric Wattellier görev yapacak.