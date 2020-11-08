Kramaric, Kasım ayı maçlarında yok

Daha önce 23 kişilik aday kadroyu açıklayan Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, rezerv oyuncuları da İstanbul'a çağırdı. Dalic, açıkladığı aday kadro için yedekte tuttuğu 5 oyuncuyu da kadroya dahil etti. Bu kararın ardından, kaleci Lovre Kalinic (Aston Villa),defans oyuncuları Marin Pongracic (Wolfsburg),Josip Juranovic (Legia Varşova),orta saha Toma Basic (Bordeaux) ve hücum oyuncusu Antonio Colak (PAOK) İstanbul'a gelecek.

ANDREJ KRAMARİC, HIRVATİSTAN'IN KASIM AYI MAÇLARINDA YOK

Öte yandan, Hırvatistan'ın önemli isimlerinden biri olan Andrej Kramaric, ülkesinin Kasım ayında oynayacağı karşılaşmalarda görev alamayacak. Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından iki haftadır antrenman yapamadan Kramaric, bunun yanında adductor kasındaki problem nedeniyle Hırvatistan'ın Kasım ayında Türkiye, İsveç ve Portekiz ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.