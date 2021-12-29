Kraliyetin ABD ziyareti iki ülkede gündem oldu

Larcombe "Meghan ve Harry'nin kraliyetin ABD şubesi gibi bir düzen kurmaya çalıştığını görüyoruz. Ödül töreni ise resmi bir tören olacak ve Harry ile Meghan artık kraliyet üyesi değil. Törende resmi protokol listesi çağrılır ve muhtemelen bu listede ikisi olmayacaktır" diye ekledi.

Kraliyet üyelerinin Prens Harry ve Meghan Markle'a, özellikle Mart'ta yayınlanan Oprah programındaki sözleri nedeniyle tepkili olduğu, bu gerginliğin de buluşmamak için bir sebep olduğu belirtiliyor