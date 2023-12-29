"ARKALARINA BAKMIYORLAR"

Eski bir kraliyet çalışanı, Prenses Catherine'in "William'a yön ayarı sağladığını" iddia etti. Kraliyet biyografi yazarı Sally Bedell Smith, Prenses'in kocasıyla beraber "onlar için önemli olan girişmleri takip etmek" için çalıştığını vurguladı.

Prenses Kate'in Meghan Markle ve Prens Harry işe aralarında yaşanan sürtüşmeden bahseden Catherine'nin arkadaşlarından biri, Galler Prensesi'nin Yoluna devam ettiğini ve William'ın da aynı şekilde önüne baktığını söyledi "İleriye dönük önemli şeylere odaklandılar. Arkalarına bakmıyorlar" dedi.