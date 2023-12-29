Kraliyet yazarı: "Prenses Kate Middleton göründüğünden daha farklı"
Eski kraliyet çalışanı ve kraliyet yazarı Prenses Catherine Middleton'ın görünmeyen yanlarını açıkladı
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İngiliz kraliyet ailesinin en gözde isimlerinden birisi olan Prenses Kate Middleton'ın kameralardan uzak olan hayatı da merak ediliyor. People dergisi, İngiliz basınında Prenses Catherine olarak tanınan Kate Middleton hakkında kraliyet kaynaklarına dayandırılarak ailedeki rolü hakkında bilgiler verildi.
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KRALA BAZEN WILLIAM'DAN DAHA YAKIN
41 yaşındaki üç çocuk annesi olan Middleton'ın kayınpederi Kral Charles ile olan ilişkisini anlatan bir kaynak "O ve Kral'ın birbirlerine son derece yakın oldukları çok açık. Hatta bazen ona William'dan bile daha yakın" dedi.
Kaynak, Prenses'in, eşi William ve Kral Charles arasındaki inatlaşmalı ilişkide zaman zaman arabulucuk görevi bile üstlendiğini dile getirdi.
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"ARKALARINA BAKMIYORLAR"
Eski bir kraliyet çalışanı, Prenses Catherine'in "William'a yön ayarı sağladığını" iddia etti. Kraliyet biyografi yazarı Sally Bedell Smith, Prenses'in kocasıyla beraber "onlar için önemli olan girişmleri takip etmek" için çalıştığını vurguladı.
Prenses Kate'in Meghan Markle ve Prens Harry işe aralarında yaşanan sürtüşmeden bahseden Catherine'nin arkadaşlarından biri, Galler Prensesi'nin Yoluna devam ettiğini ve William'ın da aynı şekilde önüne baktığını söyledi "İleriye dönük önemli şeylere odaklandılar. Arkalarına bakmıyorlar" dedi.
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Meghan Markle ve Prens Harry'nin 2021 yılında Oprah Winfrey'e verdikleri ve kraliyette bomba etkisi yaşatan röportajına verilen yanıta rehberlik edenin de Kate Middleton olduğu öğrenildi.
Prens Harry ve Meghan Markle, Oprah Winfrey ile yaptıkları röportajda, oğulları Prens Archie'nin doğmadan önce kraliyet içinde ten rengiyle ilgili endişeler bulunduğunu iddia ettiler ve kraliyet üyelerine yönelik başka iddialar da bulundular.
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"KATE STRATEJİK DÜŞÜNÜYOR"
Kraliyet yazarı Valentine Low, Prenses Catherine'in kraliyet ailesinin iddialara verilen resmi yanıtta önemli bir rol oynadığını dile getird. Low, "Buna göz yumulmamasının çok önemli olduğunu düşünüyordu. Farklı bir gerçeğin var olduğunu açıklığa kavuşturmak için gerçek bir güç ve kararlılık gösterdi. Kate stratejik düşünüyor" dedi.
"Bir gün kraliçe olacak. Monarşinin ve kraliyet ailesinin uzun vadeli çıkarlarına yürekten bağlı" ifadelerini ekledi.
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"SAVAŞMAYA HAZIR BİRİ"
Kate Middleton'ın kamuoyunun dışında gerçekte nasıl biri olduğu sorulduğunda ise "Kamuoyunda hoş, gülen ve deyim yerindeyse zararsız olduğuna dair bir imaj var. Ama aslında o güçlü fikirleri olan, güçlü bir iradeye sahip, istediği ve doğru olduğunu düşündüğü şey için savaşmaya hazır biri" cevabı verildi.
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