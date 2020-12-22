Kraliyet Tiyatrosu da zor durumda

Pandemi süreci Londra Ulusal Kraliyet Tiyatrosu'na da ekonomik açıdan fena halde etkiledi. Pandemi sürecinin başında tiyatro salonlarının kapalı olmasından dolayı oyunlarını ücretsiz çevrim içi olarak sahneleyen Londra Ulusal Kraliyet Tiyatrosu ekonomik dar boğaza girdi. Londra Ulusal Kraliyet Tiyatrosu, oyunlarını çevrim içi sahnelerken ücret talep etmeye başladı.

Londra Ulusal Kraliyet Tiyatrosu'nun tarifesi şöyle;

Aylık 9.98 sterlin

Yıllık 99.98 sterlin

Oyun başına 5.99 - 7.99 sterlin.

Elde edilen gelir, oyuncuların maaşları ve partner tiyatrolar için kullanılacak.