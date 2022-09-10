Kraliçe’nin herkesi gülümsettiği beş an

MAX MUMBY/INDIGO Kraliçe 2. Elizabeth kamuoyu önünde genellikle ciddi bir yüz ifadesi takınıyordu. Fakat hayatının ilerleyen dönemlerinde, mizahi yönünü de gösterdi.
Ayı Paddington ile sandviç yemekten Avustralyalı hokey oyuncularının fotoğrafına girdiği ana, Kraliçe’nin izleyenleri gülümsettiği anlardan beşini derledik.
Ayı Paddington ile çay partisi
Haziran ayındaki Platin Jübile kutlamaları kapsamında Kraliçe’nin Ayı Paddington’la birlikte çay içtiği bir video hazırlandı.
Kraliçe’nin tahttaki 70. Yılının kutlandığı Platin Jübile sırasında paylaşılan videoda Paddington şapkasından bir sandviç çıkararak “Her zaman acil durumlar için bir tane saklarım” diyor.
Ardından da Kraliçe “Ben de” diyerek siyah el çantasından bir sandviç çıkarıyor.
James Bond ile buluşma
2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nın açılış seremonisinde yayınlanmak üzere Kraliçe 2. Elizabeth, bir diğer ünlü İngiliz karakter James Bond’u oynayan Daniel Craig ile bir video hazırladı.
Yönetmen Danny Boyle’un çektiği videoda Bond, Kraliçe’yi Buckingham Sarayı’nda ziyaret ediyor ve ardından ikili helikopterle sarayı terk ediyor.
Videonun ilerleyen kısımlarında Kraliçe’nin helikopterden atlayarak Olimpiyat Stadı’na girdiği görülüyor.
Tören kılıcıyla pasta kesmek
Kraliçe hayatı boyunca çok sayıda pasta kesti fakat bunlardan biri, tören kılıcıylaydı.
2021’den Cornwall’da bir hayırseverlik etkinliğinde kılıçla pasta keserken bir gönüllü, ona bıçak da olduğunu hatırlattı.
Kraliçe ise “Biliyorum. Ama bu daha sıra dışı” diye yanıt verdi.
Avustralyalı hokey oyuncularının fotoğrafına girdi
@_JAYDETAYLOR
2014 yılında iki Avustralyalı hokey oyuncusu, Glasgow’daki İngiliz Milletler Topluluğu oyunları sırasında selfie çektiğinde, arkalarında Kraliçe’nin kameraya gülümsemekte olduğundan habersizdi.
Fotoğrafı Twitter’da paylaşan Jayde Taylor (solda) “Kraliçe fotoğraf karemize girmiş!” dedi ve fotoğraf internette viral oldu.
Arı sürüsüne güldüğü an
CHRIS YOUNG / PA MEDIA
Kraliçe, geçen yıl hayatını kaybeden eşi Edinburgh Dükü Philip ile binlerce resmi etkinliğe katıldı.
Fakat 2003’te Windsor Kalesi’nde düzenlenen bir etkinlikte, bir arı sürüsü etkinliğin sekteye uğramasına yol açtı.
Kraliçe’nin bu duruma güldüğü an, fotoğrafçı Chris Young’ın objektifine böyle yansıdı.
BBC’ye konuşan Young, “Çok insani bir andı. Küçük bir kız gibi kıkırdıyordu” dedi.
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