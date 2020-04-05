05 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, 68 yıllık hükümdarlık tarihinde 5. kez ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Kraliçe, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kraliçe, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu'na özel yayında hitap etti.
Konuşmasına zorlu bir dönemde olunduğuna dikkat çekerek başlayan Kraliçe, "Hepimizin hayatında, günlük yaşamında, aksamaların olduğu bir zaman, ülkemiz için de. Ulusal Sağlık Servisi'nde çalışan herkese teşekkür ediyorum, onlar en ön saftalar. Aynı zamanda her gün saatlerce yoğun bakımda çalışanların da rolü çok önemli. Onlar hayatlarımızın normale yakınlaşması için çok çalışıyorlar" dedi.
Evlerinde kalan kişilere de teşekkür eden Kraliçe, " Evde kalarak zarar görebilecek kişileri koruyorsunuz. Hep birlikte bu salgının üstesinde geleceğiz. Şundan emin olmak istiyorum ki, eğer birlik olursak bunu atlatabiliriz" ifadelerini kullandı.
"YİNE AYRILMA DUYGUSUNU TADIYORUZ"
Kraliçe, Birleşik Krallık'ın bir araya gelerek sağlık çalışanları alkışladıkları anların ulusal ruhlarının bir parçası olduğunu söyledi.
1940'ta yaptığı ilk konuşmasını hatırladığını söyleyen Kraliçe, "Ablamla birlikte konuşma hazırlamıştık. O zaman biz çocuklar olarak Windsor'dan, evlerinden tahliye edilen çocukların güvenliği için konuşmuştuk. Bugün bir kez daha acı bir şekilde ayrılma duygusunu tadıyoruz" dedi.
Daha önce de zorluklarla karşılaşıldığına dikkat çeken Kraliçe 2. Elizabeth, "Bu kez daha farklı bir şeyle karşı karşıyayız. Dünyadaki tüm uluslar bilimi ve çabayı iyileşmek için kullanıyor. Başaracağız ve bu başarı hepimizin olacak" ifadelerini kullandı.
Konuşmasını, "Yine arkadaşlarımızla, ailelerimizle bir araya geleceğiz. Yine buluşacağız. Ama şimdilik hepinize teşekkürlerimi ve en iyi dileklerimi iletiyorum" sözleriyle sonlandırdı.
NADİR BİR KONUŞMA OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ
Kraliçe'nin yapacağı bu açıklamanın "nadir" açıklamalardan biri olduğu söylendi.
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