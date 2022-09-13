Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüyle yeniden gündemde! Tüm dünyada büyük ilgi görüyor

İngiltere'nin en uzun tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Tüm dünya genelinde yakından takip edilen Kraliçe'yle ilgili her detay dünya basınında büyük yer aldı. Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüyle birlikte Netflix dizisi The Crown'a olan ilgide de büyük artış görüldü.

13.09.2022 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • 70 yıl boyunca Birleşik Krallık tahtında hüküm süren 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü hayatını kaybetti. Başta İngiliz Kraliyet ailesi olmak üzere Kraliçeyi seven herkes bu ölüm haberiyle birlikte derin bir hüzne boğuldu. Kraliçe'nin hayatıyla ilgili her detay dikkat çekerken gelişmeler yakından takip edildi. Netflix'te yayınlanan ve Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki ilk yıllarının perde arkasını anlatan The Crown dizisi listelerin üst sıralara yükseldi! Diziye ilgi tüm dünya genelinde hızla arttı.

  • Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki ilk yıllarının perde arkasının konu edildiği Netflix dizisi The Crown, 5. sezonunun yayınlanmasına birkaç ay kala listelerin üst sıralara yükseldi. Kraliçe'nin hükümdarlık dönemini işleyen kurgusal yapım, tüm platformlar genelinde en çok izlenen diziler arasında girdi.

  • Yayın platformlarının verilerini analiz eden FlixPatrol'a göre The Crown, 72 ülkede Netflix'in en çok izlenen ilk 10 dizisi arasına girmeyi başardı.

    Dizi, Netflix'te 11 Eylül itibarıyla Ukrayna'da birinci; Bulgaristan, İtalya ve Malta'da ikinci sıraya yerleşti. Türkiye'deyse listeye 9. sıradan girdi.

  • Aynı zamanda 11 Eylül itibarıyla The Crown dizisi dünya genelinde Cobra Kai, Devil in Ohio ve Diary of a Gigolo'dan sonra Netflix'te en çok izlenen 4. yapım oldu. Dizi, 4 Eylül haftası aynı listede 16. sıradaydı.

    Bunun yanı sıra The Crown, tüm yayın platformlarındaki izlenmeler birlikte değerlendirildiğinde dünya çapında ciddi bir ilerleme kaydettiği görüldü.

  • TelevisionStats.com'daki verilere göre dizi, dünya genelinde en çok izlenen 7. yapım oldu. The Crown'ı geçen diziler ise şunlar oldu:

    House of the Dragon

    Cobra Kai

    Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri

    Game of Thrones

    Devil in Ohio

    Stranger Things

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.