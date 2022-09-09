Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Diğer

K﻿raliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere'ye arka arkaya taziye mesajları: 'Ülkesine damga vurdu'

K﻿raliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderlerinden İngiltere'ye arka arkaya taziye mesajları geliyor. A﻿BD Başkanı Joe Biden, K﻿raliçe 2. Elizabeth'in eşsiz bir haysiyete ve sebata sahip bir devlet kadını olduğunu söyledi. F﻿ransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2. Elizabeth için, "Son 100 yıla ve ülkesine damga vurdu" dedi.

09.09.2022 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL
Kraliçe 2. Elizabeth EPA
Kraliçe 2. Elizabeth

Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderlerinden İngiltere'ye arka arkaya taziye mesajları geliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşsiz bir haysiyete ve sebata sahip bir devlet kadını olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2. Elizabeth'i daimi "Fransa'nın dostu" olarak hatırlayacağını belirtti.

Macron, 2. Elizabeth için, "Son 100 yıla ve ülkesine damga vurdu" dedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi de 2. Elizabeth'i İngiltere'ye hizmetleri nedeniyle övdü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres; 2. Elizabeth'in zerafetinin, itibarının ve azminin dünya çapında takdir gördüğünü vurguladı.

İrlanda Başbakanı Micheál Martin de, 2. Elizabeth'in 2011'de ülkesine yaptığı devlet ziyaretinin ülkesi ve İngiltere arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde kilit rol oynadığını hatırlattı.

İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi ülkelerden de İngiltere'ye hızla başsağlığı mesajları geldi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2. Elizabeth'in ölümünün kendisine acı verdiğini söyledi, onun kamusal yaşamda haysiyet ve tevazunun en güzel örneği olduğunu belirtti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, 2. Elizabeth'in dünya tarihinde altın harflerle hatırlanacağını vurguladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kraliçe'nin Kanadalılara verdiği hizmet, ülkenin tarihinde hep önemli bir parça olacaktır" dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise övdüğü 2. Elizabeth için "Olağanüstü bir hayatı oldu" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Fotoğraflarla Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından İngiltere'de yas
Fotoğraflarla Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından İngiltere'de yas
Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni nasıl olacak?
Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni nasıl olacak?
Kramp neden olur, nasıl geçer?
Kramp neden olur, nasıl geçer?
Kraliçe 2. Elizabeth: Eski başbakanların gözünden
Kraliçe 2. Elizabeth: Eski başbakanların gözünden

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.