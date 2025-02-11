Kral Kaybederse oyuncuları ve konusu: Kral Kaybederse konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yeni sezon dizilerinden olan Kral Kaybederse, ekran macerasına başlıyor. OGM Pictures imzalı Kral Kaybederse oyuncuları ve konusu seyirciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı dizi, Kenan Baran'ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte nasıl değiştiğini etkileyici bir şekilde ekrana taşıyacak. Peki, Kral Kaybederse oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri hakkında detaylar…
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Star TV’nin yeni dizisi Kral Kaybederse, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’ın oturduğu Kral Kaybederse oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan yapım; güç, hırs, aşk ve ihanet temalarını derinlemesine işleyecek. Her Salı akşamı ekrana gelecek olan dizi hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ‘’Kral Kaybederse konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, Kral Kaybederse oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
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KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ NE ZAMAN?
Star TV’nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi Kral Kaybederse, 11 Şubat Salı akşamı saat 20:00’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
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KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ KONUSU
Güç, hırs, aşk ve ihanet temalarını derinlemesine işleyecek olan Kral Kaybederse, Halit Ergenç’in canlandırdığı Kenan Baran karakterinin zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte hayatların nasıl değiştiğini etkileyici bir şekilde ekrana taşıyacak.
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Hikayenin Merkezinde: Av mı, Avcı mı?
Güçlü duygular ve beklenmedik dönemeçlerle dolu bu hikaye, izleyiciyi bir avcının nasıl av haline geldiğini sorgulamaya davet ediyor. Aşkın ihanete, gücün zayıflığa dönüştüğü bir serüvende, kralın ne kaybedeceğini öğrenmek sadece başlangıç olacak.
Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Güçlü duygular ve beklenmedik dönemeçlerle dolu Kral Kaybederse, izleyicilerini 'kralın' gerçekten neden kaybettiğini sorgulamaya davet ediyor.
Aşkın ihanete, gücün zayıflığa ve kazananın kaybedene dönüştüğü bu serüven, izleyiciyi sonuna kadar ekrana kilitleyecek. Çünkü kralın ne kaybedeceğini bilmek, hikâyenin sadece başlangıcı…
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KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ OYUNCULARI
Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk’in birlikte kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosu şöyle;
Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz.
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KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor.
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KRAL KAYBEDERSE 1. BÖLÜM ÖZETİ
Her kadın kralı ister. Ancak kral, istediğini alır… Para, şan, şöhret ve bir erkeğin sahip olabileceği maksimum karizma! Herkesin arzuladığı, çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan’ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Yakın arkadaşı Özlem’in de desteğiyle, bu kez gerçeğin peşine düşmeye kararlıdır.
Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, maddi imkânsızlıklar sebebiyle aradığı iş fırsatını üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla Kenan’ın mekânında bulur. Daha önce hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan’la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.