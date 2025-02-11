Hikayenin Merkezinde: Av mı, Avcı mı?

Güçlü duygular ve beklenmedik dönemeçlerle dolu bu hikaye, izleyiciyi bir avcının nasıl av haline geldiğini sorgulamaya davet ediyor. Aşkın ihanete, gücün zayıflığa dönüştüğü bir serüvende, kralın ne kaybedeceğini öğrenmek sadece başlangıç olacak.

Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Güçlü duygular ve beklenmedik dönemeçlerle dolu Kral Kaybederse, izleyicilerini 'kralın' gerçekten neden kaybettiğini sorgulamaya davet ediyor.

Aşkın ihanete, gücün zayıflığa ve kazananın kaybedene dönüştüğü bu serüven, izleyiciyi sonuna kadar ekrana kilitleyecek. Çünkü kralın ne kaybedeceğini bilmek, hikâyenin sadece başlangıcı…