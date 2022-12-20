CHATRAPATİ

1681’den 1689’a kadar Maratha İmparatorluğu’nun hükümdarı olan Chhatrapati Sambhaji, Babür İmparatorluğu ile savaşıyordu. En sonunda hükümdarı Babür birlikleri ele geçirdi ve Aurangzeb'e götürdü. Chatrapati'ye komik kıyafetler giydirdiler ve devenin arkasına bağladılar. Eğer Chatrapati tüm mal varlığını ve kaleleri Aurangzeb'e verirse hayatını bağışlayacaklardı fakat o bunu kabul etmedi ve Aurangzeb ile dalga geçmeye devam etti. En sonunda Chatrapati'ye haftalar boyunca işkence ettiler, gözlerini oydular, dilini kestiler ve bu parçaları köpeklere attılar. Canını ise nehrin kenarında kafasını keserek aldılar.