VITELLIUS
MS 69'da Roma İmparatorluğu'nu 8 ay yöneten İmparator Vitellius, söylentilere göre kumarbaz, alkolik, zalim ve sapkınlıkları olan biriydi. Temmuz ayında Roma İmparatorluğu'nun doğusunda bulunan ordular başkente yürüdü. Bedriacum Savaşı’nda Vitellius yenildi ancak tahttan çekilmeyi reddetti. Bunun üzerine Vespasianus’un ordusu imparatoru yakaladı, ellerini bağladı, boynuna bir ip geçirdi ve onu yarı çıplak bir şekilde Roma’nın ortasındaki meydana sürükledi. Tüm halk imparator ile dalga geçti ve üzerine dışkı fırlattılar. Ardından işkence edildi ve kanca ile sürüklenerek nehre atıldı.