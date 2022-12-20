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Kral da olsan en kötü sonlar seni bulabiliyor! Tarih boyunca vahşice öldürülen 5 hükümdar

Hükümdarlar tarih boyunca yaşamlarını keyif içerisinde sürdürdüler. Orduları savaşta mücadele verirken, onlar zenginlik içerisinde olanları izlediler. Ama bazı hükümdarların hayatları aynı şekilde son bulmadı. Fazlasıyla güç ve paraya sahip olan hükümdarların bazıları vahşice öldürüldü!

Giriş: 20.12.2022 - 16:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bolluk, zenginlik içerisinde yaşayan, her istediğini yapan ve başkasına yaptırabilen, güçlü hükümdarların yaşamları bu şekilde ilerlemiş olabilir... Fakat bazılarının hayatlarındaki son günleri insanlık dışı öldürülerek sonlandırılmış... İşte ölümü korkunç olan hükümdarlar...

  • CHATRAPATİ

    1681’den 1689’a kadar Maratha İmparatorluğu’nun hükümdarı olan Chhatrapati Sambhaji, Babür İmparatorluğu ile savaşıyordu. En sonunda hükümdarı Babür birlikleri ele geçirdi ve Aurangzeb'e götürdü. Chatrapati'ye komik kıyafetler giydirdiler ve devenin arkasına bağladılar. Eğer Chatrapati tüm mal varlığını ve kaleleri Aurangzeb'e verirse hayatını bağışlayacaklardı fakat o bunu kabul etmedi ve Aurangzeb ile dalga geçmeye devam etti. En sonunda Chatrapati'ye haftalar boyunca işkence ettiler, gözlerini oydular, dilini kestiler ve bu parçaları köpeklere attılar. Canını ise nehrin kenarında kafasını keserek aldılar.

  • VITELLIUS

    MS 69'da Roma İmparatorluğu'nu 8 ay yöneten İmparator Vitellius, söylentilere göre kumarbaz, alkolik, zalim ve sapkınlıkları olan biriydi. Temmuz ayında Roma İmparatorluğu'nun doğusunda bulunan ordular başkente yürüdü. Bedriacum Savaşı’nda Vitellius yenildi ancak tahttan çekilmeyi reddetti. Bunun üzerine Vespasianus’un ordusu imparatoru yakaladı, ellerini bağladı, boynuna bir ip geçirdi ve onu yarı çıplak bir şekilde Roma’nın ortasındaki meydana sürükledi. Tüm halk imparator ile dalga geçti ve üzerine dışkı fırlattılar. Ardından işkence edildi ve kanca ile sürüklenerek nehre atıldı.

  • ANDRONIKOS

    1183’ten 1185 yılına kadar Bizans İmparator'u olan I. Andronikos, sert düzenlemeleri ile tanınıyordu. İnfazların sayısı arttıkça, Bizans tabiri caizse terör devletine dönüştü. Hal böyle olunca Sicilya Kralı II. William’ın işgali de dahil olmak üzere çeşitli ayaklanmalara yol açtı. İşin sonunda Komnenos ailesinden Isaac Angelos, imparatoru tahtından devirdi. I. Andronikos konu buraya kadar gelince gemiye binerek şehirden kaçtı. Rusya'ya gitmeyi planlayan I. Andronikos, bu planını gerçekleştiremeden yakalandı. I. Andronikos'u halk günlerce parçaladı. Gözlerini oydular, dişlerini söktüler ve bazı uzuvlarını kopardılar. Cesedi iki sütun arasına yerleştirildi.

  • KING HENRY II

    1547’den 1559’a dek Fransa hükümdarı olan II. Henry'nin en iyi olduğu konular savaş ve diplomasiydi. İyi dövüşen Henry, Paris'te bir kutlamanın mızrak dövüşü turnuvasına katıldı. O dönemlerde 40 yaşında olan Henry, turnuvaya katıldı ve Gabriel de Montgomery ile karşılaşırken kafasına bir darbe aldı. Kıymıklar gözünün üst kısmını deldi ve bu sebeple birkaç gün tedavi gördü. Ne yazık ki Fransa'nın en iyi doktorlarının müdahalesine rağmen Henry, kan zehirlenmesinden öldü.

  • ÇAR NICHOLAS II

    1894’ten 1917’ye kadar Rus hükümdarı olan Çar II. Nicholas'ı ailesiyle birlikte katlettiler. Bolşevik Devrimi sonrasında devrim destekçileriyle eski rejimin destekçileri savaşa girdi. İç savaşta Nicholas ve ailesi Kızıl Ordu tarafından malikaneye kapatıldı. Aile üyelerinin değerli eşyaları alındı ve her biri bir odaya kapatıldı. Vladimir Lenin, Beyaz Ordu’nun çar’ı kurtarmasından endişeleniyordu. Bu nedenle Nicholas’ın idam emrini verdi. Güvenliği bahane ederek evin bodrumuna götürülen Nicholas ve ailesi burada idam edildi. Savaşı kazanan taraf Kızıl Ordu oldu.

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