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        Haberler Dünya Kral Charles ve Kraliçe Camilla hurma paketledi | Dış Haberler

        Kral Charles ve Kraliçe Camilla hurma paketledi

        Birleşik Krallık Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, ramazanın gelişi dolayısıyla hurma paketledi. Bir grup Müslüman kadınla buluşan ikili, daha sonra sonra ramazanın önemine vurgu yapan bir paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 15:43 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:43
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        Kral Charles hurma paketledi
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        Birleşik Krallık Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, başkent Londra'da bulunan bir Hint restoranı olan Darjeeling Express'i ziyaret ederek Ramazan öncesi hazırlıklara katıldı.

        Restoranda bir grup Müslüman kadınla bir araya gelen Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, personele dağıtılmak üzere hazırlanan hurma kutularının hazırlamasına yardımcı oldu.

        Kraliyet sosyal medya hesabı, ramazanın önemine vurgu yapan bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

        "Ramazan, Müslümanlar için günlük yaşamın normal seyrinde devam ettiği ancak ruhani odaklanmanın yoğunlaştığı çok önemli bir dönemdir.

        Ramazan'ı idrak etmek birçok anlama gelebilir; bu buluşma Müslüman kadınların çeşitliliğini ve yaratıcılığını ve aynı zamanda kutsal Ramazan ayının güzelliğini kutlamak için bir fırsat olacaktır."

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        #Birleşik Krallık
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