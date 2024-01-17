Kral Charles prostat tedavisi görecek
Birleşik Krallık Kralı Charles'ın prostat büyümesi sebebiyle tedavi altına alınacağı duyuruldu.
Buckingham Sarayı, Birleşik Krallık Kralı Charles'ın prostat büyümesi sebebiyle tedavi altına alınacağını duyuruldu.
Kral Charles'ın durumunun iyi olduğu ve önümüzdeki hafta rutin prosedür gereği hastaneye gideceği bildirildi.
Kral Charles'ın halk içinde gerçekleştirilecek programları ertelendi.
Bugün Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat geçirdiği ve 14 gün hastanede kalacağı açıklanmıştı.