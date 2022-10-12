Kral Charles ne zaman taç giyecek?

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 6 Mayıs 2023'te yapılacak taç giyme töreninin, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby tarafından başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Taç giyme töreninin, kutlama ve gösteri için bir fırsat olmasının yanı sıra ciddi bir dini tören olduğu kaydedilen açıklamada, törenin, bin yılı aşkın bir süredir benzer yapısını koruduğuna işaret edildi.

Öte yandan, İngiliz basınında yer alan haberlerde, Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninin önceki törenlerden daha mütevazı ve kısa olacağı, 1 saat süreceği öne sürüldü.

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in öldüğü gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek "İngiltere Kralı" olduğunu duyurmuştu.