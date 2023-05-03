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Kral Charles'ın taç giyme törenine günler kala Buckingham Sarayı'nı alarma geçiren olay!

İngiltere'de Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine günler kala Buckingham Sarayı'nda yetkilileri alarma geçiren bir olay yaşandı. Buckingham Sarayı'na ait araziye av tüfeği fişeği fırlattığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı

Giriş: 03.05.2023 - 08:45 | Güncelleme: ABONE OL
Kral Charles'ın taç giyme törenine günler kala Buckingham Sarayı'nı alarma geçiren olay!
Taç giyme törenine günler kala Buckingham'da panik!
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İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme törenine sayılı günler kala Buckingham Sarayı'na ait araziye av tüfeği fişeği fırlattığı şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, av fişeği olduğundan şüphelenilen bir nesneyi Buckingham Sarayı arazisine atan bir kişinin, sarayın dışında gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Görevliler adamı gözaltına almak için derhal harekete geçti ve bu kişi polis tarafından gözaltına alındı. Herhangi bir ateş açıldığı ya da memurlar veya halktan herhangi bir kişinin yaralandığına dair bir rapor bulunmuyor." ifadeleri kullanıldı.

Polisin açıklamasında, bu kişinin gözaltına alınmasının ardından sarayın dışında tedbir amaçlı kontrollü bir patlamanın gerçekleştirildiği ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, saraya av fişeği fırlatan kişinin, ayrıca şüpheli bir çantaya sahip olduğunun tespit edildiğini ve uzmanların çantayı incelediği kaydedildi.

Yerel saatle 19.00'da meydana gelen olayın ardından sarayın etrafındaki alan kordon altına alındı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni 6 Mayıs'ta başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılacak.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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