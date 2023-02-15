Kral Charles, deprem nedeniyle Londra'daki Türk ve Suriyeli toplulukları ziyaret etti

Kral Charles, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan ve çevre illerle birlikte Suriye’nin kuzeyinde de kayıplara neden olan deprem felaketiyle ile ilgili Londra’da Türk ve Suriyeli toplumun temsilcilerini ziyaret etti.

Batı Londra’daki Hounslow’da Türkiye’ye gönderilmek üzere yardımları organize eden Türklerle bir araya gelen Kral Charles, depremin ardından Afet Acil Durum Komitesi fonuna şahsen bağışta bulunmuştu. Komite, toplamda 60 milyon sterlin tutarında bağış topladı.

Buckingham Sarayı, daha önce deprem nedeniyle oldukça üzgün olduğunu ifade eden Kral’ın Türk ve Suriyeli topluluklardan kimselerle görüşmek istediğini söylemişti.

Bir Saray kaynağı, Kral'ın yalnızca maddi yardımlarla değil, pratikte vereceği destekle de yardım etmeye ve her iki ülkede neler olup bittiğine dair farkındalık yaratmaya kararlı olduğunu belirtti.

Londra’da yaşayan Türk diasporası deprem bölgelerine gönderilmek üzere gıda, kıyafet, battaniye gibi yardım malzemeleri topladı.

Bu ziyaretinde Kral’a Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da eşlik etti.

Getty Images Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Kral Charles

Ziyareti sırasında kendisine çay ikram edilen Kral, ardından bölgede bulunan bir Türk restoranına da gitti.

Getty Images

Daha sonra ise Kral Charles, Suriyeliler tarafından organize edilen bir etkinlik için Trafalgar Meydanı’na gitti.

Burada depremde annesi, babası ve diğer aile üyelerini kaybeden Salah Al-Asmar isimli bir Suriyeli ile konuştu.

BBC Kral Charles, depremde Suriye'de aile üyelerini kaybedenlerle bir araya geldi

Al-Asmar, “Bir hafta boyunca ailem göçük altında kaldı. Onlara ulaşmak için bölgeye hiçbir arama kurtarma ekibi gitmedi” dedi.

Meydana geçici olarak kurulan “Suriye Evi”nde deprem için yardım toplanıyor. Çadır, farkındalık yaratmak ve bağış toplamak için 17 Şubat'a kadar açık kalacak.

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