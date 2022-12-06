Kral Charles'a bir yumurtalı saldırı daha

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İngiltere Kralı Charles'a doğru yumurta fırlatan bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Bir polis sözcüsü, bir kişinin atılan yumurta nedeniyle tutuklandığını doğruladı.

Annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonra Eylül ayında tahta çıkan Kral Charles'a geçen ay da bir kişi yumurtaları fırlatmış ve polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Görsel: Associated Press

Kral'a yumurta fırlattığı için gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Patrick Thelwell isimli genç, The Mirror'a yaptığı açıklamada, Kral Charles'a 500 metreden fazla yaklaşamayacağını ve halka açık bir yerde yumurta bulundurmasının yasaklandığını söylemişti. Thelwell, olay anında ise insanların çığlık attığını söyleyerek, "İnsanlar saçlarımı koparıyorlardı, bana tükürüyorlardı. Akıllarını kaçırmıştı. Ölüm tehditleri alıyorum" diye konuşmuştu. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.