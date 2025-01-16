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        Haberler Yaşam 'Kral', bu kez çobanı kurtların saldırısından kurtardı

        'Kral', bu kez çobanı kurtların saldırısından kurtardı

        Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı kırsal Çakmaközü Mahallesi'nde farklı tarihlerde doğum yapan bir koyun ile eşeği yanında kalarak koruyan çoban köpeği Kral, bu kez kurtların saldırısına uğrayan çoban Siraç Çetin'i kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:20 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:20
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        'Kral', bu kez çobanı kurtların saldırısından kurtardı
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        Karayazı ilçesine bağlı kırsal Çakmaközü Mahallesi'nde Ferit Kaya'ya ait koyunların çobanlığını yapan 45 yaşındaki evli ve 5 çocuk babası Siraç Çetin, akşam saatlerinde işini bitirdikten sonra yürüyerek 2 kilometre mesafedeki Edruca Mahallesi’ndeki evine gitmek üzere yola çıktı.

        Arazide ilerleyen Çetin'in karşısına 3 kurt çıktı. Kaçacak yer bulamayan Çetin, bağırarak yardım istedi.

        Siraç Çetin'in çığlıkları üzerine Ferit Kaya'ya ait çoban köpeği Kral, sesi tanıyarak geldi. Kral, kurtlara saldırıp uzaklaştırarak Siraç Çetin'i kurtardı.

        Olay yerine gelen Ferit Kaya, Siraç Çetin'i alarak Çakmaközü köyüne götürdü. Yaşadığı şoku atlatamayan Siraç Çetin, Çakmaközü Mahallesi’ndeki işini bitirdikten sonra evine giderken saldırıya uğradığını söyledi.

        Çetin, "Ferit Kaya'ya ait çiftlikte hayvanları yemledikten sonra Edruca Mahallesi'ndeki evime gitmek üzere yola çıktım. İki mahallenin arasında 3 kurt bana saldırdı. Yardım çığlıklarım üzerine çiftlikteki çoban köpeği Kral gelerek beni kurtardı. Kral, kurtları kovalarken Ferit Kaya, beni alarak Çakmaközü Mahallesi’ne geri götürdü. Kral olmasaydı kurtlar beni paramparça edecekti" diye konuştu.

        Kral, geçen yıl mayıs ayında sürüden ayrılarak doğum yapan koyunun yanında 2 gün kalmış, ağustos ayında da doğum yapan eşeği arazide yalnız bırakmamıştı.

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        #çoban köpeği
        #kral
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