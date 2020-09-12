KPSS’nin birinci oturumu sona erdi

İHA

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS alan bilgisi testinin birinci oturumu sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) alan yeterlilik testinin birinci oturumu sona erdi. Binlerce lisans öğrencisinin katıldığı sınavda adaylara sınav girişinde koronavirüs sebebiyle maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınavda görev alan gözetmenlere maske, siperlik, eldiven ve dezenfektan dağıtılırken, isteyen öğrenciler ve gözetmenler yanlarında getirdikleri dezenfektan ve maskeleri ile sınav salonlarına alındı. Saat 10.00 itibariyle sınav salonlarına öğrenci alımı durdurulurken, sınav saat 10.15 itibari ile başladı.

120 SORU YÖNELTİLDİ

Birinci oturum olan ve 150 dakika süren sınavda adaylara kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri konularından oluşan 120 soru yöneltildi. Sınav 12.45 itibari ile sona erdi. Hukuk, iktisat ve maliye konularından 120 sorunun yöneltileceği sınav ise saat 14.45’te başlayacak. 14.30 itibari ile sınav salonlarına alımların kapanacağı sınav 150 dakika sürecek.

Öte yandan KPSS alan bilgisi testinin üçüncü oturumu ise yarın gerçekleştirilecek. İşletme, muhasebe ve iktisat konularından 120 sorunun yer aldığı sınav saat 10.15 itibari ile başlayacak ve 160 dakika sürecek.

SINAVA GİRENLERİ SINAVI YORUMLADI

Sınavla ilişkin konuşan Büşra Çalışkan, “İlk defa giriyorum. Deneme amaçlı zaten. Bilmiyorum hayırlısı olsun. Biraz zor geldi bana açıkçası benim kendi alanım uluslararası ilişkiler. Kamu yönetimi bana daha kolay açıkçası kendi alanımdan. Hayırlısı olsun hakkımızda” ifadelerini kullandı.

Geçen sene düzenlenen sınava göre daha kolay olduğunu söyleyen Hilal Baysın, “Sorular genel olarak normaldi. Olması gerektiği gibiydi. Bazılarında çok detay vardı. Geçen hafta lisansa girmiştim. Lisans tabii ki diğer sınava göre daha kolay. Lisansta hiç anlam veremediğimiz kavramlar vardı” diye konuştu.