Üniversitlerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adayların katılım sağladığı Ön lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 3 Kasım Perşembe günü açıklandı. Aldığı P1 - P2 ve P3 puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecek olan adayların gündeminde "KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı?" sorusu yer alıyor. Alım yapılan kadroların tavan ve taban puanları, başvuru şartları, kontenjanları ve tercih tarihleri gibi bilgilerin yer alacağı KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanacak. İşte, 2022 KPSS tercihlerine dair detaylar...