KPSS tercihleri başladı. ÖSYM, KPSS 2019/2 tercih kılavuzunu resmi internet sayfasında yayınladı. İşte, KPSS 2019/2 tercihleriyle ilgili detaylar...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Bu kapsamda KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Adaylar tercihlerini “https://ais.osym.gov.tr” adresinden 3-12 Aralık tarihleri arasında yapabilecek. Tercih süreci 12 Aralık 2019 saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI

KPSS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.