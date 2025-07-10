KPSS merkezi atama takvimi ÖSYM tarafından erişime sunuldu. KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme işlemleri, kılavuzda belirtilen tarih aralığında adaylar tarafından yapılabilecek. Peki, "KPSS tercihleri başladı mı? 2025 KPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?" İşte detaylar...