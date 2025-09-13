Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi Oturumları 13-14 Eylül tarihlerinde düzenleniyor. Kamuda memur olmak isteyen lisans mezunu adayların katılım sağladığı sınavın sonuçları 10 Ekim’de ilan edilecek. Akabinde ise tüm gözler 2025 KPSS tercih tarihlerine çevrilecek. Adaylar, tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile birlikte sınavdan aldıkları puanları baz alarak tercih listelerini oluşturacak. Peki, 2025 KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?