Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü yapılacak. Söz konusu sınavın Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül’de düzenlenecek. Kamuda memur olmak isteyen lisans mezunu adayların katılım sağladığı sınavın sonuçları 10 Ekim’de ilan edilecek. Akabinde ise tüm gözler 2025 KPSS tercih tarihlerine çevrilecek. Adaylar, tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda ve sınavdan aldıkları puanlara göre tercih listelerini oluşturacak. Peki, 2025 KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?